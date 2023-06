Tabakszaak aan Leyweg beschoten, kogelgat in raam

Pleidooi voor trein naar Londen vanaf Hollands Spoor: ‘Vergeet Amsterdam, kom naar Den Haag’

Treinreizigers en milieuliefhebbers zijn in rep en roer omdat het volgend jaar elf maanden lang niet mogelijk is om met de trein vanuit Amsterdam naar Londen te reizen. Om te voorkomen dat mensen gaan vliegen, pleit GroenLinks er daarom voor om de Eurostar tijdelijk vanaf Den Haag te laten vertrekken. ,,Ik denk dat het best wel aantrekkelijk is voor veel mensen.’’