Taikofestival komt naar Den Haag: 'Per show verliezen we twee kilo’

Even vragen aanVanuit een dorpje in Japan komt Gen Hidaka met zijn taikogroep naar Den Haag. Op 28 september is in het Zuiderparktheater in Den Haag het Holland Taiko Festival. Dit feest wordt georganiseerd door Hidaka en zijn groep.

Wat is een taiko?

,,Dat is een traditioneel Japans instrument, een soort trommel. Het geluid is diep, bijna als een hartslag. Mensen denken vaak dat het muziek is, maar het heeft meer weg van sport. Per show verliezen we twee kilo. Dat komt doordat we met iedere slag ons hele lichaam gebruiken. De trommels zijn erg groot en wegen soms wel 500 kilo."

Hoe zijn jullie in Nederland terecht gekomen?

,,Ieder jaar organiseren we een taiko-evenement in ons dorp in Japan. Afgelopen jaar kwamen mensen van de Yamato Taiko School uit Den Haag ons bezoeken. We zijn toen op het idee gekomen om ook een festival in Nederland te organiseren.''

Hoe gaat dat in zijn werk?

,,We doen eigenlijk alles zelf. We hebben geen sponsoren en we huren ook niemand in. Dat maakt het ook wel anders dan andere Nederlandse festivals. Daarnaast hebben we een markt met Japanse streetfood en kunnen mensen workshops taiko volgen.''

Zien we jullie ook nog ergens anders?

,,Nee, dit festival is alleen op de 28ste in Den Haag. Er komen dan ook taiko-groepen uit België en Duitsland. Met natuurlijk de Nederlandse school en onze groep uit Japan.''

Waarom moeten we naar dit festival volgende week?

,,Veel mensen weten niet wat taiko is. Dat zijn de mensen die we zoeken, want die kunnen we insprireren. Taiko is net een energiedrankje, maar dan gezond. Je hoort het niet alleen met je oren, je voelt het ook in je buik. Het geeft je als het ware een energieboost voor de komende dagen.''