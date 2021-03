Talha (17) hoopt dat politici jongeren helpen: ‘Meer werk, meer huizen en meer kansen voor ons creëren’

Eeuwig Den Haag Spookt het in De Regentes?

16:15 In april is het honderd jaar geleden dat de eerste bezoeker een baantje trok in zwembad De Regentes. De Haagse ‘bad- en zweminrichting’ houdt het hoofd nu boven water als theater. Een boek en mogelijk later ook een tentoonstelling duiken in de historie. Deze keer in de rubriek Eeuwig Den Haag: Spookt het in De Regentes?