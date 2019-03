Talkshow Spuigasten: Jozias van Aartsen schuift aan om te vertellen waarom jij morgen moet stemmen

Andere gasten in de politiek-journalistieke talkshow zijn raadsleden Janneke Holman (PvdA) en Robert Barker (Partij voor de Dieren). Holman vertelt over haar manier van ‘persoonlijk’ campagnevoeren die haar voorkeurstemmen en een plek in de gemeenteraad opleverden én over haar actie om meer vrouwennamen op straatnaamborden te krijgen.



Ook fotograaf Jos van Leeuwen komt langs. Hij zorgt voor de muzikale verrassing. Van Leeuwen is al 55 jaar nieuwsfotograaf in Den Haag. Onlangs werd een fotografieprijs naar hem vernoemd. Maar weinig mensen weten dat hij ook goed piano kan spelen.



De talkshow Spuigasten wordt live uitgezonden vanuit de bibliotheek aan het Spui.