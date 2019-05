Talkshow Spuigasten kijkt terug op Haags politiek jaar

Even vragen aan Danstalent op weg naar de finale van het Kunstbende festival

15:27 De Haagse Amara van der Elst (17) is een van de finalisten in de categorie Dans van het Kunstbende Festival in Amsterdam op 29 juni. Uit ruim 3500 inschrijvingen wist zij met haar bewegingen de finale te halen van de wedstrijd die jongeren van 13 tot en met 18 jaar een podium biedt om hun talenten te tonen. Vandaag in de rubriek Even Vragen Aan het verhaal van Amara.