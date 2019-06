‘Tallships zijn een stukje Nederlandse geschiedenis’

Wat heb je zelf met tallships?

,,Het is een stukje Nederlandse geschiedenis. Ik heb eens op de Eendracht mogen meevaren, maar ik mocht toen helaas niet aan de touwtjes trekken. Het zijn prachtige schepen. Het is met zoveel masten en zeilen op een tallship wel erg hard werken. Het lijkt makkelijker dan het is, echt een vak apart, een kunst. En daar heb je een goede bemanning voor nodig. Het is gaaf om die mannen en vrouwen in de masten te zien klimmen. Sail in Amsterdam op ’t IJ vond ik ook een prachtig gezicht. Helaas kan ik er in Scheveningen niet bij zijn.’’



Wat is het verschil tussen de Volvo Ocean Race en Sail op Scheveningen?

,,Je moet het zien als een vergelijking tussen de honderd meter sprint en de marathon. Met de Volvo 65-boten zeil je ook over de oceaan, maar ga je sneller en maak je veel meer kilometers. Vorig jaar is er in Scheveningen een heel sterk evenement neergezet. Die aandacht is goed voor de sport en het publiek leert het zeilen kennen. Ook omdat Scheveningen de olympische thuisbasis is, wordt Scheveningen het zeilmekka van Nederland.’’