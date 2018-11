Tanja (52) maakt bijzondere bultrugfoto's bij Nederlandse kust: ‘Kippenvelmoment’

Van Geest noemt het moment dat de bultrug boven water sprong een ‘kippenvelmoment’. En een hele opluchting, omdat ze afgelopen september terugkeerde van een mislukte walvistocht. ,,We gingen speciaal voor het walvissen spotten naar de Azoren, maar hebben toen alleen dolfijnen gezien. Toen ik hoorde dat hier in de buurt een bultrug zwom, ging er wat door me heen.”



De amateurfotografe, die in het dagelijks leven voor plantenkweker Beekenkamp Plants, werkt, begon het dier op de voet te volgen via de website waarneming.nl en de facebookgroep Bultrug Scheveningen, waar de meer dan 1000 leden informatie delen over waar het dier te zien is.



Kans



Vorige week maandag en dinsdag kon ze daardoor gericht op pad, maar tevergeefs. ,,We dachten dat we onze kans gemist hadden, dat hij al vertrokken was”, geeft ze toe. ,,Maar gisteren kreeg ik ineens een berichtje van een collega-fotograaf die zei dat de bultrug bij Kijkduin was gezien. Toen ben ik op mijn fiets gesprongen en als een razende daar naar toe geracet.”



Even na 14.30 uur kwam ze aan in de badplaats en zocht ze een goed plekje. Dat werd een hoger gelegen uitkijkpunt in het duingebied. Daar stond ze met een tiental geïnteresseerden te wachten op het moment suprême. ,,De eerste keer dat hij boven water kwam, had niemand zijn camera paraat”, zegt ze. Maar toen deed hij het nog twee keer en kon ik een heleboel plaatjes schieten.”



