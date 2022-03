Tanken? Lees hier waar de benzine vandaag het goedkoopste is

Wie in Delft langs de benzinepomp moet, is vandaag spekkoper bij Berkman aan de Voorhofdreef. Daar moet voor een liter ‘slechts’ 2,24 euro worden afgerekend. De Tango aan het Blauwhek in Maasdijk kost 2,30 euro en is daarmee veruit de goedkoopste in de gemeente Westland. In Zoetermeer is Q8 aan de Zuidweg vandaag het voordeligst. Klanten betalen hier 2,29 euro per liter Euro 95.