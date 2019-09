Tankstation Esso op de Vreeswijkstraat overvallen: derde keer in drie jaar tijd

Volgens het signalement dat de politie heeft gegeven, gaat het om twee donkere mannen van rond de twintig jaar die in het zwart zijn gekleed. Het is nog niet bekend of het tweetal iets heeft buitgemaakt.

Derde overval sinds 2016

Het is de derde keer in drie jaar tijd dat overvallers toeslaan in het tankstation bij het Zuiderpark. In november vorig jaar probeerde een man de zaak ook te overvallen. Dat lukte niet omdat een medewerker hem uit de winkel kon verjagen. In 2016 werd het tankstation ook overvallen. Toen maakte een overvaller, bewapend met een mes, wel buit. Hij werd later opgepakt nadat de politie beelden van de overval publiceerde.