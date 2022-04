Tankstation in Leidschendam overvallen, politie zoekt met helikopter naar dader

Het Total-tankstation op de Oude Trambaan in Leidschendam is donderdagmiddag overvallen. In de omgeving van het tankstation is de politie op zoek naar de verdachte. Naast politievoertuigen is ook een helikopter ingezet.