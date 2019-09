Tantric dansen met blinddoek op in Den Haag: ‘Soms wel met seksuele energie’

Even vragen aanDansen om over jezelf te leren. Vanaf volgende week vrijdag is het weer maandelijks te beleven aan de Schedeldoekshaven 131. Rakesh Mijling organiseert de contactdansworkshop.

Tantric dance, wat is dat?

,,Het is een dansvorm die ik tien jaar geleden heb ontwikkeld. Het is een soort dynamische meditatie. De dans is gebaseerd op tantra."

Wat houdt tantra in?

,,Het is een leer uit India, een techniek voor bewustwording. Voor traditionele tantra heb je een inwijding nodig, maar tantric dance is een nieuwere vorm en heeft geen rituelen."

Is het een sensuele dans?

,,Dat ligt aan de persoon die de dans begeleidt. In een duo heeft de één een blinddoek op en begeleidt de ander de dans. De rollen wisselen ook om. We werken soms wel met seksuele energie. Dat noemen we levensenergie, want het is de energie waardoor wij leven hebben gekregen."

Wat is het belangrijkste tijdens de dans?

,,In de eerste plaats moet je contact maken met je lichaam; nagaan bij jezelf 'wat voel ik nu?'. Je moet je eigen grenzen goed bewaken. De dans is een samenwerking, geen monoloog. Je kan hem altijd stopzetten. De grens van wat je wil en wat je niet wil, schept de ruimte waarin je kan spelen. Dus: de grens staat centraal."

Quote Ik ben het hier gewoon gaan doen Mijling

Hoe is de tantric dance in Den Haag terechtgekomen?

,,Ik ben het hier gewoon gaan doen. Ik begon in het Zeeheldentheater. In Den Haag is er een vrij grote danscommunity. Tantric dance brengt meer dan een leuk avondje uit."

Voor welk publiek is de dans?

,,Het is voor iedereen die het leuk vindt om meer over zichzelf te weten te komen terwijl je in contact bent met anderen. Het is een veilige en leuke vorm, al zeg ik het zelf."

