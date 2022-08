Tanya en haar tante Marianne zijn echte Van der Speks: ‘Flinke meiden met een stevige kop’

De zonovergoten tuin met blokhut van Tanya van der Spek (1974) stroomt vol familie, vrienden en (ex-)vriendinnen. „Ze komen voor de boekpresentatie”, verklaart de Haagse schrijfster. „Over mijn tante Marianne, ik noem haar altijd Marianne, maar ze is mijn tante, schreef ik een ‘roze’ levensboek. Ruim een jaar werkte ik eraan. Een jaar is té lang, ik weet het, want je kunt zoiets in een paar maanden schrijven. Maar naast levensboeken, ben ik druk met mijn journalistieke werk. Het uitpluizen van zo’n familiegeschiedenis en schrijven van een levensverhaal is echter waardevol”, vindt Tanya.