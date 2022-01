Tasje dure boodschappen en weer hommeles bij ‘Barbie’: dit zijn de best gelezen verhalen

Een klein tasje boodschappen voor de hoofdprijs, klanten schrikken zich rot van hoge bedragen

Ook al zo geschrokken van het bedrag op de kassabon van de supermarkt? Twee tassen niks bijzonders om te eten voor een aantal dagen, zonder dure producten als wasmiddel of blikjes frisdrank en toch 89 euro afrekenen. ‘Deze crackers van een huismerk van 79 cent zijn nu 1,09 euro.’

Weer hommeles bij Samantha de Jong

Samantha de Jong (32), ook wel bekend als ‘Barbie’, is donderdagochtend gewond gevonden in haar woning en daarna gearresteerd op verdenking van heling. Haar 38-jarige vriend is aangehouden op verdenking van mishandeling en daarnaast voor het rijden onder invloed en heling. Beiden zitten nog vast.

Deze gemeente haalt álles uit de kast om moskee tegen te houden: ‘Riekt naar discriminatie’

Nee, de ‘discriminatiekaart’ willen ze liever niet trekken, de bestuursleden van de islamitische vereniging in Wateringen. ,,Maar het riekt er wel naar.” Al bijna zeven jaar zijn de moslims bezig met de aankoop van een pand voor een moskee, maar de gemeente Westland lijkt alles uit de kast te halen om de deal tegen te houden. ,,Zo ga je niet met mensen om. Wij zijn toch geen tweederangs burgers?”

Dronken van desinfecteermiddel wurgde hij zijn moeders hondje Dama: ‘Weet niet wat ik dacht’

Dronken van desinfecteermiddel wurgde hij het geliefde hondje van zijn moeder. V. de B. (30) wilde het teefje niet doden, maar legde toch zijn blote handen om de nek van Dama. Het beestje stribbelde nog even tegen, maar kon de doodsstrijd uiteindelijk niet winnen. In de armen van de man op wie Dama al elf jaar blind vertrouwde blies ze haar laatste adem uit.

Trainster scheldt pupil (13) uit voor ‘rot Marokkaan’, ouders accepteren ‘onoprechte excuses’ niet

Een 13-jarig atletiektalent zit al maanden thuis, omdat hij zich niet meer veilig voelt op de bekende atletiekvereniging Haag Atletiek. Een volwassen trainster riep onder meer ‘rot Marokkaan’ tegen hem toen de jongen niet deed wat ze zei. De club schorste de vrouw tijdelijk, maar de ouders leggen zich niet neer bij het in hun ogen ‘niet oprechte excuus’ van de trainster. De gemoederen lopen hierdoor op de normaal zo rustige club hoog op.

Hotelmanagers bijna in tranen: ‘Het gaat niet meer en personeel loopt weg’

,,Het gaat gewoon niet meer, het personeel loopt weg en de ideeën zijn op.’’ Het was een bijzondere noodkreet afgelopen weekeinde van directeur Roxana Tajvarde van het Kurhaus, een van de bekendste hotels van Nederland. Ze is niet de enige. De gehele hotelsector is wanhopig. ,,De situatie is op dit moment erbarmerlijk.’’

Naaktfotograaf vergrijpt zich aan 18-jarig model: ‘Ik voelde mij vies en dom na de shoot’

Ronald S. (59), een bekende kunst- en naaktfotograaf uit Den Haag, is veroordeeld tot een celstraf van veertien maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk. Hij zou zich in 2020 in zijn studio vergrepen hebben aan een 18-jarig model tijdens een fotoshoot.

Rookmelder verplicht, maar hoe zit het met de CO-melder?

In sociale woningen hangt veel minder vaak een koolmonoxidemelder dan in een koophuis of particuliere huurwoning. En hoewel afgelopen tijd uitvoerig met wooncorporaties over rookmelders is gesproken, wordt er aan co-melders niet gedacht. ,,Dat is toch kortzichtig?”

Vrolijke Armando (26) werd door tiener doodgestoken in druk park

Dat het zijn laatste lunchwandeling zou worden, had Armando (26) nooit gedacht. In een park werd hij doodgestoken door een tiener die vond dat hij te weinig zakgeld van zijn oma kreeg. Op die plek is nu een monument onthuld. ‘Geen mens is zo aanwezig als de mens die wordt gemist.’

Romane stak AD-bezorger Coen zes keer met scherp mes, maar kan zich er niets meer van herinneren

Psychisch onderzoek moet antwoord geven op de vraag waarom Romane J. (24) AD-krantenbezorger Coen (55) zes keer met een mes stak. ,,Het lijkt heel erg op een tragisch geval.”

