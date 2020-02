Tassenkoning is van zijn troon gevallen: Munies grote voorbeeld is Trump

De tassenkoning is van zijn troon gevallen, zoveel is duidelijk. De man blijkt een meester in het manipuleren van mensen en gespecialiseerd in list en bedrog. Omar Munie (inmiddels draagt hij de bijnaam No Munie) kwam als vluchteling uit Somalië in Nederland. Hij had een droom: de modewereld veroveren. Daarbij kreeg hij hulp van zowat iedereen die in het sprookje van deze keizer zonder kleren geloofde.