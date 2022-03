Tattoo-actie levert ruim 18.000 euro op voor slachtoffers oorlog in Oekraïne

Update Megastores afbreken en er duizenden woningen bouwen, dat plan presen­teert de gemeente

De Megastores bij station Hollands Spoor moet in fases worden afgebroken. Dat staat in een visie die de gemeente mogelijk vrijdag al presenteert over de Laakhavens. Daar kunnen duizenden woningen worden gebouwd. D66 lanceerde vandaag al een zelfde plan. Volgens die partij is dat ‘toeval’.

10 maart