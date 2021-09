Tattoo-artiest Hans laat zich zien in de zon: ‘Een tatoeage laat je het liefst in de winter zetten’

Kinderarts en oprichter alcoholpo­li doet dringende oproep aan burgemees­ter: ‘Maak gebruik van mij’

11:28 ‘Maak gebruik van mij. Niet alleen voor klinische opvang, maar ook in preventie’. Die dringende oproep legt Nico van der Lely, kinderarts bij het Reinier de Graaf Ziekenhuis, neer bij burgemeester Bouke Arends van Westland. De oprichter van Nederlands eerste alcoholpoli vreest voor ‘extra hard feesten met veel alcohol’ in de komende tijd, met name door Westlandse minderjarigen.