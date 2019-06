Taxibedrijven in actie tegen discriminatie: 'Wilde taxichauffeurs verpesten de markt'

Woede om torenhoge vergoeding topman afvalver­wer­ker Avalex

7:50 Vincent van Woerkom, topman van afvalverwerker Avalex, kreeg vorig jaar in totaal 193.000 euro. Dat is veel te veel vindt een aantal gemeenteraadsleden in het gebied waar Avalex het vuilnis ophaalt. ,,De burgemeester van Rijswijk verdient minder.”