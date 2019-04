Taxichauffeur bekneld onder eigen wagen op Van Alkemadelaan

De auto kwam plotseling in beweging en de bestuurder, die voor zijn voertuig stond, werd meegesleurd. De arm van de bestuurder kwam hierbij bekneld te zitten onder de auto. Midden op de weg kwam het voertuig tot stilstand met de chauffeur eronder.



De brandweer heeft de man met behulp van een krik weer vrij gekregen uit zijn benarde situatie. Na controle in de ambulance werd het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



De Van Alkemadelaan werd tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Hoe het kan dat het voertuig plots ging beweging is nog onduidelijk.



