Taxichauffeur in Den Haag overvallen onder dreiging van vuurwapen

UPDATE Hagenaar (34) aangehou­den in woning aan Goeverneur­laan, Rotterdam­mer (40) gewond geraakt

14:11 De politie heeft gisteravond een 34-jarige Hagenaar aangehouden voor een incident in een woning aan de Goeverneurlaan in Den Haag. Hierbij is een 40-jarige Rotterdammer gewond geraakt. ,,Omdat het slachtoffer mogelijk zelf een rol in de zaak heeft gespeeld, is ook hij als verdachte aangemerkt.”