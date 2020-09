Taxichauffeur scheurt met 155 over de snelweg

Westland hels om klappen in horeca: 'Het lijkt wel een politie­staat'

13:26 Westland met de minste coronabesmettingen in Veiligheidsregio Haaglanden is hels dat ook daar klappen in de horeca vallen, terwijl het virus in Den Haag en Delft veel heftiger oplaait. ,,Wij moeten als beste jongetje van de klas lijden onder het slechtste jongetje van de klas'', zegt Ronald van Gaalen, voorzitter van Koninklijke Horeca Westland-Midden-Delfland.