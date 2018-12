Taxus lijkt boosdoener spreeuwensterfte in Huijgenspark

Wekenlang heerste grote onduidelijkheid over de massale sterfte onder spreeuwen in de Haagse Stationsbuurt. Traditiegetrouw maken deze vogels rond het Huijgenspark twee keer per jaar een stop in hun overwinteringsreis van en naar het zuidelijk halfrond. Dat gaat altijd goed, maar dit seizoen werd vogelopvang De Wulp geconfronteerd met 330 dode spreeuwen.



Uit toxicologisch onderzoek lijkt de oorzaak te liggen in natuurlijke giffen en afbraakproducten in weefsels die afkomstig zijn uit de taxus (inzetje). Omdat de stof niet in het vruchtvlees van de besjes voorkomt maar wel in de blaadjes, takken en pitjes, wordt volgens De Wulp momenteel nog verder uitgezocht hoe het gif in de beestjes terecht is gekomen. De pitjes worden normaliter gewoon uitgepoept en helpen de haagplant zich te vermeerderen.



,,Daarmee is het probleem nog niet opgelost, maar we weten nu in elk geval dat er geen sprake is van vergiftiging of een besmettelijk virus'', aldus Sharon Lexmond van De Wulp. ,,Dat is alvast bemoedigend nieuws. De overlevende vogels zijn inmiddels doorgevlogen, maar als ze volgend jaar weer voorbijkomen hopen we alles op een rijtje te hebben.''