Tbs geëist tegen Hagenaar die medewerkers advocatenkantoor dreigde dood te schieten

De verdachte belde op 6 mei naar KCA Advocaten in Den Haag. Een dag daarvoor had hij stukken ingeleverd, omdat hij hulp nodig had bij een fraudezaak. Toen een medewerkster hem vertelde dat de advocaat later contact zou opnemen, ging hij compleet over de rooie. Hij schold haar uit en bedreigde haar en de advocaat: ‘Iedereen die daar werkt moet oppassen. Als een van jullie wordt neergeschoten, weten jullie waarom’.