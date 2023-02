Tbs geëist tegen man die zeventien keer instak op kennis bij wijkcentrum

met video Gewonde bij steekpar­tij bij wijkcen­trum in Den Haag, dader spoorloos

Bij een steekpartij bij Wijkcentrum Mariahoeve aan de Ivoorhorst in Den Haag is woensdagmiddag iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Van de dader ontbreekt elk spoor.

18 mei