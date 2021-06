Tbs geëist tegen schizofrene brandstichter, die ook stemmen hoorde over bomaanslag in tram

Baby’s ademden rook in na brandstich­ting door Hagenaar

8 april Hagenaar Samir F. (28), die in november brand stichtte in zijn woning aan de Haagse Uddelstraat, hangt tbs boven het hoofd, zij het een milde variant. De verdachte is illegaal in Nederland. Hij stond donderdag terecht bij de Haagse rechtbank. Tot een strafeis kwam het donderdag echter nog niet: de rechtbank wil eerst de reclassering horen.