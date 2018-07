TBS geëist voor hete bakolie in gezicht logé

Het OM eist TBS met dwangverpleging tegen de 53-jarige Hagenaar Winston C. omdat hij een logé in zijn woning hete bakolie over het hoofd gooide. Bovendien zou hij de man met een mes in zijn arm gestoken hebben.

De verdachte woonde in een aanleunwoning bij een zorginstelling bij de Uithof in Den Haag. Op de vroege ochtend van 3 januari zou hij de logé, na een hele nacht doorzakken, hete bakolie uit een koekenpan in het gezicht gegooid hebben. Het slachtoffer lag al op bed. Daarna zou Winston C. de man ook in de bovenarm gestoken hebben, waardoor de woning onder het bloed kwam te zitten.

Overlastgever

C. stond al bekend als een overlastgever, met een zeer stevig strafblad. Met de aanval op zijn gast heeft hij een grens overschreden, vond de officier van justitie maandag bij de Haagse rechtbank. “De verdachte heeft nu een zeer gewelddadige kant laten zien. Het zou onverantwoord zijn als hij zonder behandeling terugkeert in de samenleving.” Omdat de Hagenaar niet willen meewerken aan een behandeling, is een gedwongen opname in een TBS-kliniek noodzakelijk, aldus de officier. Ze eiste ook nog een celstraf van zes maanden tegen de verdachte.

Tijdens de zitting bij de rechtbank erkende Winston C. dat hij hete bakolie over het hoofd van zijn logé gegooid had. “We hadden net kip gebakken, en ik was boos.” Zijn logé had hem namelijk tegen zijn been geschopt.

Zijn advocaat vertelde dat Winston C. helemaal niet blij was met het verblijf van het slachtoffer in zijn woning. De zwervende man zou zich aan C. opgedrongen hebben. Winston had al een keer het slot van zijn woning vervangen hebben, maar dat had niet geholpen. Volgens de advocaat handelde C. uit zelfverdediging.