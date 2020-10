Te druk bij Meijendel en De Horsten, gemeente sluit parkeerplaatsen af

Del Fabro klaar voor duel met PSV: ‘Ik weet alles van hun spitsen’

30 oktober Als ADO Den Haag het zondag in de eredivisie opneemt tegen PSV, doet het dat met de Italiaanse verdediger Dario Del Fabro in de basis. De Juventus-huurling vervangt de geblesseerde Peet Bijen, die in het bekerduel met Sparta na een kwartier uitviel.