Te druk en alcoholgebruik: Politie sluit Westbroekpark af voor bezoekers

Deze 31 regiogeno­ten doen een gooi naar een zetel in de Tweede Kamer: ‘Je vangt als Amersfoor­ter toch andere zaken op’

15:30 ’s Middags neemt hij in Den Haag premier Rutte de maat over de aanpak van de coronacrisis, ’s avonds zit hij met vrouw en kinderen in het Amersfoortse Soesterkwartier aan de aardappels. Een leven waar SP-Kamerlid Maarten Hijink graag nog vier jaar vastknoopt. En hij is niet de enige: komende verkiezingen doen 31 regiogenoten een gooi naar een felbegeerde blauwe zetel.