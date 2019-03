Te hoog IQ voor volksjongen

Jaap Schoon (14 januari 1924 - 4 januari 2019) was de zoon van een kritische koetsier en een kamenierster met een visie. Ze lazen Troelstra en Marx en besloten om na hun trouwen de twee Bloemendaalse, naast elkaar gelegen, landgoederen van adellijke families te verlaten om in de stad nieuwe, moderne, kansen te creëren. Ze verhuisden naar Den Haag waar Jaap op de Van Ostadeschool de inspecteur in verwarring bracht met de uitslag van zijn IQ-test. De inspecteur moest voor een tweede keer naar school komen omdat er iets mis bleek met de test van Jaap. 143 punten leek een schier onmogelijk hoge score voor een jongen uit de Schilderswijk die echter voor de tweede test exact hetzelfde scoorde.



Toen zijn moeder hem vervolgens inschreef op de Daltonschool aan de Aronskelkweg adviseerde de directeur haar te verhuizen. Jaap zou het anders lastig krijgen op de school met leerlingen uit de betere wijken. Waarop het gezin naar het Notenplein verhuisde. Op het Dalton kwam Jaap in een nieuwe wereld. Hij kreeg vrienden waar thuis wijn werd gedronken en jazz werd geluisterd. Jaap observeerde en deed verslag. Eerst aan zijn ouders en zus. Later aan zijn lezers. Want behalve een bevlogen leraar Nederlands (van wie Wim de Bie, Kees van Kooten, Kick Stockhuyzen, de prinsen van Oranje en bekende journalisten en columnisten les kregen) was Jaap schrijver van reisgidsen, schoolboeken, kookboeken, een boek over het Haagse Ambassador Hotel, een boek over het Nederlandsch Lyceum en ook een boek over zijn leven.