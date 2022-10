Te paard en met de tram: dit is de route van de Sinterklaasintocht 2022 in Den Haag

De sint en zijn gevolg komen zaterdag aan in de haven van Scheveningen. Daarna pakt hij vanwege de vele wegopbrekingen deels de pakjestram en zijn trouwe schimmel. De sint gaat als het goed is ook af en toe de tram zelf besturen, maar daarvoor moet hij eerst nog even een cursusje volgen, laat de organisatie achter de intocht aan mediapartner indebuurt Den Haag weten.



De route is grotendeels gelijk aan eerdere jaren, maar doordat Sinterklaas de tram neemt, komt hij ook langs bijvoorbeeld de Frederikstraat en de Denneweg. En voor het eerst zal de sint over de Loosduinseweg gaan. Het eindpunt is dit jaar het Lange Voorhout, dit omdat het Plein een grote bouwput is.