Te weinig Noordzeevis op Scheveningse menukaart: ‘Geïmporteerde zalm is nog steeds de baas’

Uit het menukaartenonderzoek, dat voor het vierde jaar op rij is afgenomen bij 58 strandpaviljoens aan de Scheveningse kust, blijkt dat ‘slechts’ een derde van de aangeboden vis uit de Noordzee komt. Geïmporteerde vissoorten, zoals zalm en tonijn worden nog steeds het meest aangeboden op de menukaarten. Volgens de verkopers komt dat omdat deze vissoorten het populairst zijn bij de consumenten.



,,Alleen daarom al moeten we juist in Scheveningen de Noordzeevis meer bekend maken’, legt Suzanne van der Pijll, bestuurslid van de Stichting Noordzeevis uit Scheveningen uit. ,,Mensen moeten nieuwe smaken leren kennen, een dagmenu is daar bij uitstek geschikt voor.”



