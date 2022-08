Te weinig trambestuurders, HTM krijgt dienstregeling bijna niet rond; ‘Noodplan ligt klaar’

Met rolstoel of scootmo­biel de tram inrijden? Het kan sinds kort op sommige lijnen in Den Haag

Mensen die afhankelijk zijn van hun rolstoel of scootmobiel kunnen sinds kort in een groot aantal trams in Den Haag zonder problemen naar binnen rijden. Om reizigers vertrouwd te maken met het openbaar vervoer organiseert Voorall, de belangenorganisatie voor Hagenaars met een beperking, gratis begeleidingsritten.

4 augustus