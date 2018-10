Te weinig vaklui in Den Haag om stad van gas te halen

Tentoon­stel­ling over oer-Haags bedrijf HTM

3 oktober Van paardentram tot Randstadrail: de HTM is niet meer weg te denken uit het Haagse straatbeeld. In bibliotheek Escamp opent wethouder Robert van Asten op woensdag 17 oktober, samen met HTM-directeur Jaap Bierman, een expositie over dit oer-Haagse bedrijf. De tentoonstelling geeft de bezoekers een beeld van de oprichting in 1864 tot nu én geeft een blik op de toekomst.