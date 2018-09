Te Werve gaat genieten tegen Ajax: 'Niemand rekent op stunt'

Dat geldt ook voor wie iets verder van het eerste elftal afstaat, zoals secretaris Timo van Dijk. ,,Ja'', reageert hij lachend kort voor de afsluitende training van gisteravond, ,,we weten nu hoe we de Amsterdammers morgen pijn moeten doen.''



De houding is eigenlijk al vanaf de opwindend verlopen loting niet meer veranderd. Kortweg: het is fantastisch dat een kleine club als Te Werve de kans krijgt om tegen Ajax, de trotse nummer 1 van Groep E in de Champions League, te spelen. Niet eens vriendschappelijk, maar 'om het echie', met als inzet de volgende ronde in de nationale bekercompetitie. Maar Van Dijk blijft realistisch. ,,Wij gaan genieten van een hele bijzondere dag. Niemand rekent hier op een stunt, al weet je het natuurlijk nooit helemaal zeker. Ik geloof dat je bij de Toto al 23 keer je inzet terugkrijgt als je Te Werve vooraf als winnaar tipt en nog gelijk krijgt ook.''