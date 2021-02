Te zien in Den Haag: Geen toerist te bekennen in het grootste bosgebied op aarde

24 uur per dag foto's kijken in nieuw online fotomuseum in Apeldoorn

1 februari Terwijl alle musea gesloten zijn in verband met de coronamaatregelen, is er in Apeldoorn dit weekeinde een nieuw museum opengegaan. Online welteverstaan. Een museum, 24 uur per dag open en gratis toegankelijk. Het is een initiatief van Apeldoorn Photo.