Teamchef politie-eenheid Den Haag moet naar andere werkplek na klachten over discriminatie

Live LIVE | Haagse binnenstad afgesloten, trams en bussen rijden om en boeren op het strand

9:45 Het centrum van Den Haag is vanochtend afgesloten door het leger met vrachtwagens en roadblocks voor de komst van duizenden boeren die demonstreren tegen de stikstofregels. Trams en bussen rijden om, auto’s kunnen de binnenstad niet meer in of uit. Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.