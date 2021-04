Techniek neemt de zorg steeds meer over: troostende kat voor dementen en pop geeft aan of reanimatie goed gaat

Zorg- en welzijnstudenten op het mbo gaan zich storten op technische foefjes die hun werk straks makkelijker en leuker moet maken. Zo leren ze reanimeren met een pop die zelf aangeeft of het te hard of te zacht is. ,,De techniek gaat steeds meer werk in de zorg ondersteunen.”

Een demente oudere die in paniek is, kalmeert misschien door een spinnende robotkat op schoot. Of dat écht werkt, dat gaan leerlingen de komende tijd onderzoeken. Techniek doet steeds meer opgang in de zorg. ROC Mondriaan past daar de opleiding op aan.

Voorbeelden van innovaties waar de studenten - die zich bekwamen in het vak van verzorgende of verpleegkundige - mee te maken krijgen binnen het Centrum van Innovatief Vakmanschap (CIV) zijn naast de genoemde interactieve reanimatiepop en de robotkat onder meer ook het oefenen van een slechtnieuwsgesprek met een patiënt via een VR-bril. ,,Normaal gaat dat via een rollenspel met elkaar. Nu zien ze een echte patiënt, waar ze op moeten reageren”, vertelt Sylvia Dolkemade, programmamanager van het centrum. ,,Het lijkt meer op de werkelijkheid.”

Quote Een verzorgen­de kan niet 24 uur per dag bij een bewoner zijn Sylvia Dolkemade

Valmatras

De mbo’ers gaan het nut van de innovaties onderzoeken. De inzet van techniek kan in de toekomst mede een oplossing zijn voor het personeelstekort. De technische hulpmiddelen ontlasten de zorgverlener, die te maken krijgt met steeds complexere zorg, én trekken mogelijk extra studenten, aldus Dolkemade, die hoopt met het centrum het imago op te poetsen van zorgberoepen. ,,We laten zien dat zorg meer is dan iemand wassen. Dat je in dit vak ook bezig bent met nieuwe, spannende dingen.”

Nu al is technologie niet meer weg te denken in bijvoorbeeld verpleeghuizen, weet de programmamanager. ,,Een verzorgende kan niet 24 uur per dag bij een bewoner zijn. Daarom gebruiken ze een polsalarm, een sensor en een valmatras.”

Het CIV heeft vijf robotkatten, één Paro robotzeehond (reageert op aanraking en geluiden), vier zogenaamde cradles (soort muziekinstrument om contact te maken met mensen met wie dat moeilijk is op de normale manier) en één Zora robot (die bijvoorbeeld verhalen kan voorlezen of spelletjes kan spelen) in huis om mee te oefenen. De studenten beginnen in april in het centrum.

Volledig scherm Mbo-studenten leren reanimeren met een interactieve pop. Ze zien op het scherm of het te hard, te zacht of precies goed gaat. © ROC Mondriaan

