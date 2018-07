Technische studenten klaargestoomd voor klimaatneutraal Den Haag

Energietransitie

De scholen willen inspelen op de transitie naar duurzame energie, waardoor een groeiende vraag naar gekwalificeerd technisch personeel wordt verwacht. In het coalitieakkoord van de gemeente staat dat de stad in 2030 klimaatneutraal moet zijn. Om dit te realiseren worden onder meer tussen de vijfentwintig- en dertigduizend huizen voorzien van duurzame energie. Ook het verduurzamen van de bestaande woningen is een prioriteit.



Gemeente Den Haag, die het platform steunt, verwacht dat de energietransitie in de komende jaren duizenden banen in de Haagse regio zal opleveren. Het gaat om werk in de bouwsector, maakindustrie en het installeren van onder andere warmtepompen en zonnepanelen.



Wethouder Saskia Bruines (Onderwijs) is enthousiast over het initiatief. ,,We hebben vakmensen nodig die huizen en kantoren kunnen verduurzamen. Goed onderwijs in combinatie met een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven speelt daarbij een cruciale rol.”



