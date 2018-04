Techpark in Ypenburg maakt indruk: 'Deze combinatie is uniek'

Medisch dossier Barbie door tientallen onbevoegden ingezien

8:12 Tientallen medewerkers van het Haga-ziekenhuis in Den Haag hebben ongeoorloofd het medische dossier bekeken van Samantha de Jong, beter bekend als de 28-jarige realityster Barbie. Dit is door een tipgever via klokkenluidersite Publeaks doorgegeven aan EenVandaag, zo meldt de actualiteitenrubriek vandaag.