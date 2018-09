Ted Neeley keert terug als Jezus in het World Forum

In 1972 kruipt Neeley voor het eerst in de huid van Jezus voor de film Jesus Christ Superstar, die volledig in Israël wordt opgenomen. In 1973 maakt het publiek voor het eerst kennis met Neeley als Jezus. De film krijgt twee Golden Globe nominaties.



Na de filmopnames vertolkt de Amerikaanse acteur nog wat andere rollen, maar Jezus blijft hem roepen. De huidige versie van de rockopera is in 2015 voor het eerst in Nederland te zien en is sindsdien ieder jaar teruggekomen naar het land en naar Den Haag.