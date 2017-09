Tegeltjeswijsheden: Kardashian versus Plato

De oudere lezer kent ze nog wel: tegeltjeswijsheden. Spreuken dus, die vooral in bruine cafés achter de bar aan de muur hingen. Die bruine cafés hebben de laatste jaren snel terrein verloren, maar de spreuken zijn gebleven. Zij het dat ze nu ‘quotes’ worden genoemd en op Instagram zijn terug te vinden op het kanaal van Inge van Prooijen, een 29-jarige Haagse met inmiddels 16.000 volgers en een boek bij uitgeverij Bruna op komst.

Quote Ik had een haat-lief­de­ver­hou­ding met quotes Inge van Prooijen

Die quotes kunnen afkomstig zijn van klassieke wijsgeren, maar net zo goed van eigentijdse sterren die nu niet bepaald van hun oorspronkelijke denkbeelden bekend zijn. Waar het Van Prooijen om gaat, is dat lezers door de verzamelde quotes worden geprikkeld om daarover met elkaar in de kroeg of aan de eettafel een stevige boom op te zetten. En dat hoopt ze te bereiken door twee citaten over hetzelfde onderwerp aan elkaar te koppelen (zie kader voor voorbeelden).

Twee jaar geleden was Van Prooijen - werkzaam overigens in de zorgsector - op het idee gekomen. ,,Ik had een haat-liefdeverhouding met quotes. Je werd ermee platgegooid. Maar altijd zonder enige context. Je las ze. En je vergat ze weer. Toen kwam ik op het idee om quotes thematisch met elkaar te verbinden. Waardoor je bijna wordt gedwongen om jezelf af te vragen: welke van die twee spreekt mij meer aan? En waarom?’’

Verslaafd

Al snel begon ze ermee om ‘battles’ op te zetten op Instagram. Zoals deze: ‘Het moeilijkste aan zelfontwikkeling is weten wanneer je moet stoppen’. Kwam uit de koker van David Lee Roth, de zanger van Van Halen. Die paarde ze aan een quote van de zakenman Anthony J. D’Angelo: ‘Raak verslaafd aan voortdurende, eindeloze zelfontwikkeling’.

Quote Het was voor mij een eyeopener om te beseffen dat je daarin niet moet doorslaan Inge van Prooijen

Vooral de eerste van die twee sprak haar aan. ,,Het is in deze tijd heel erg in de mode om steeds maar weer het beste uit onszelf te halen. Die druk leggen we elkaar en vooral ook onszelf op. Ik kan dat ook hebben. Het was voor mij een eyeopener om te beseffen dat je daarin niet moet doorslaan. Dat je ook mag stoppen met het streven naar perfectie. Dat er niks mis mee is om jezelf te accepteren met je tekortkomingen.’’

Steeds meer vrienden en vrienden van vrienden deelden haar battles op Instagram en droegen zo bij aan een uitdijende schare van volgers die online met elkaar in discussie gingen.

Dat bracht uitgeverij Bruna ertoe om onder de titel Pick One een selectie van de meest prikkelende combinaties van spreuken te bundelen. Gekoppeld aan teksten en opdrachtjes van Inge van Prooijen zelf. Eind oktober komt het boek uit, goed getimed, in aanloop naar cadeautjesmaand december.

Ze kan niet wachten. ,,Als kind droomde ik ervan om de nieuwe Carry Slee te worden. Deed mee aan alle mogelijke verhalenwedstrijden. Geen idee of die droom nog eens gaat uitkomen . Maar voor nu ben ik dolgelukkig met dit boek. En wat ook fijn is: als het een succes wordt, kan ik er nog jaren mee doorgaan.’’

