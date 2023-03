Tegen bomenkap? Zo bescherm je de bomen in jouw buurt

indebuurt.nlDen Haag is een flink groene stad, dat willen de meeste inwoners graag zo houden. Toch moet er helaas soms een boom (of meerdere) worden gekapt door ziekte. Bomen die echter op de lijst staan gekapt te worden voor een verbouwing of aanpassing van de stad, kun je soms nog redden.

Dat is handig, een kaartje die laat zien of jouw favoriete (buurt)boom op de nominatie staat omgehakt te worden én je ziet ook meteen of je er nog wat tegen kunt doen.

Bescherm de bomen in je buurt

De website Bomen in je buurt van Bomenstichting Den Haag informeert en ondersteunt buurtbewoners om op tijd op te komen wanneer bomenkap dreigt. Volgens de stichting neemt het aantal bomen in Den Haag namelijk flink af. Terwijl ze juist hard nodig zijn om de stad koel en leefbaar te houden. ‘Ze zijn ook van groot belang voor de biodiversiteit. Nu en in de toekomst.’

Heel handig: Een wekelijks overzicht met aanvragen en kapvergunningen bij jou in de buurt! Ook staat aangegeven wat je nog kunt doen en kun je je abonneren op een berichtendienst.

Op de website van Bomen in je buurt kun je met kap bedreigde buurtbomen ontdekken en beschermen. Er is een interactief overzichtskaartje te vinden met daarop de met kap bedreigde bomen, én een berichtendienst voor abonnees waarmee je via e-mail een seintje krijgt als kap dreigt voor een buurtboom.

Bezwaar maken

Door het kaartje en de maildienst kan je tijdig in actie komen wanneer je het niet eens bent met de kap, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de eigenaar van de boom, via de straatapp navraag te doen, vragen te stellen aan een (buurt)comité, of gewoon door zelf schriftelijk bezwaar te maken tegen de kap bij de gemeente.

Op het kaartje zie je verschillende gekleurde stippen: Groene stippen staan voor een boom die mag blijven staan, een gele stip is een aangevraagde kap van een boom. Bij alle blauwe stippen geldt dat er nog bezwaar bij de verleende kapvergunning kan worden gemaakt. Bij alle rode markeringen kan dat niet meer; de bezwaarperiode is dan afgelopen. Dan wordt de kapvergunning definitief verleend en onherroepelijk, tenzij er bezwaar is gemaakt en een bezwaarperiode gaat lopen.

Het overzichtskaartje via de website wordt wekelijks door ‘Bomen in je buurt’ bijgewerkt op basis van nieuwe informatie van de gemeente en overheid. Iedere week vind je dus een actueel overzicht.

