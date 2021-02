Tegenslag op tegenslag: zelfrijdende shuttle HagaZiekenhuis staat al een jaar stil in de garage

Rijschool­hou­ders verzamelen in Rijswijk voor stoet door Den Haag: ‘Moeten gewoon weer open’

13:20 Ruim honderd rijinstructeurs hebben zich vanmiddag op het parkeerterrein van Event Plaza in Rijswijk verzameld. Ze rijden later vandaag uit protest naar het Binnenhof in Den Haag om aandacht te vragen voor hun branche in coronatijd en pleiten voor een snelle herstart van rijlessen.