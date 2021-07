Tegenstanders van pollers in Schilderswijk zijn nog niet moegestreden: ‘Lucht is viezer dan ooit’

Woede over intrekken enquête over afsluitin­gen in Schilders­wijk: ‘Volstrekt onaccepta­bel’

4 mei Het intrekken van een enquête onder bewoners over de wegafsluitingen in de Schilderswijk heeft voor een kleine rel gezorgd. Bewoners van de volksbuurt, die hun ongenoegens uitten over de vervelende gevolgen van de afsluiting, zijn boos omdat hun reacties nu in de prullenbak verdwijnen. Groep de Mos is zelfs woest en heeft een spoeddebat aangevraagd.