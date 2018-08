Tegenstanders willen af van StrandKamping

De teneur van de kritiek is dat kamperen op het strand gratis zou moeten zijn. De discussie is aangezwengeld door raadslid Sanne van der Gaag van de Haagse Stadspartij. Naar aanleiding van een verslag vanaf de camping in deze krant, twitterde Van der Gaag: ‘Ik kan me hier zo boos om maken! Moet (en mag) dan werkelijk alles in dit land een verdienmodel worden? Het strand is natuur. En het strand is van iedereen en dus van niemand. Campingbazen en andere commerciële partijen: blijf met je poten van ons strand af!’