Tegenvaller bij nabouwen eeuwenoude zeilwagen

Al weken werken zeven studenten van de timmeropleiding van ROC Mondriaan, onder begeleiding van docenten en vrijwilligers van het Scheveningse museum Muzee, aan de natuurgetrouwe replica. Wiskundige Simon Stevin bouwde de opzienbarende wagen in 1602 voor prins Maurits, die er de blits mee maakte op het strand van Scheveningen. Het gigantische bouwwerk (zeven meter hoog, ruim 3 meter breed) haalde een topsnelheid van 40 km/u. De wagen is twee eeuwen gebruikt voor het vermaak van gasten, maar is daarna verkocht. Het origineel bestaat allang niet meer.

De onthulling van de replica vormt op 12 mei het hoogtepunt van een spektakel aan zee, waaraan zo’n 150 figuranten deelnemen. Zij flaneren in historische kledij tussen de koetsen en badtentjes. Het is dus nogal belangrijk dat het paradepaardje op tijd klaar is. ,,Dat gaat wel lukken hoor’’, verzekert een woordvoerder van ROC Mondriaan. ,,De studenten moeten door de tegenvaller met de wielen alleen wel terugkomen in hun vakantie begin mei.’’