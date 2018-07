Tegenvaller dreigt nu voor exploitatie Spuiforum

,,De cultuurinstellingen hebben daar zorgen over'', zei wethouder Boudewijn Revis (VVD, Spuiforum) vanmorgen tijdens een commissiedebat over de extra 31 miljoen euro die het kersverse stadsbestuur in het Haagse cultuurpaleis steekt. ,,En de zorgen zijn bij mij groter dan de verwachting dat het gaat lukken'', zei de wethouder. Het gaat om de miljoenen die het Koninklijk Conservatorium (10 miljoen) en de gemeente Den Haag (5 miljoen) volgens afspraak aan fondsen en sponsoring moeten binnenhalen. En die nodig zijn om de exploitatie van het cultuurpaleis aan het Spuiplein rond te krijgen. Mocht die opgave mislukken, dan springt de gemeente bij . ,,Daar kunnen we op wachten '', mopperde Robert Barker van de Partij voor de Dieren.

Ramkoers

In de Haagse raadzaal opende de oppositie vandaag de aanval op het kersverse stadsbestuur dat de prijs van het cultuurpaleis met een extra investering van 31 miljoen al na een paar weken heeft laten oplopen van 177 miljoen tot 210 miljoen euro. Coalitiepartijen sloegen terug met verwijten over 'lijken die uit de kast zijn komen vallen'. Fractieleider Arjen Dubbelaar van Groep de Mos: ,,Ik ben me dus rot geschrokken.'' Want dat zijn de botsende werkelijkheden: Het nieuwe college is soft geweest en spekt bouwer Cadanz en de bespelers van het Spuiforum onnodig met 31 miljoen, meent bijvoorbeeld de Haagse Stadspartij. Of: De boel liep vast, de bouwer en de gemeente zaten op ramkoers en het ontwerp van het cultuurpaleis dreigde op punten ondermaats te worden. Er moest ingegrepen worden, aldus onder meer Boudewijn Revis. De wethouder benadrukte nog maar eens dat de financiële schade niet alleen voor rekening van de gemeente komt. ,,Ook de bouwer heeft hier pijn aan'', zei Revis.

Vaag

Kritiek was er ook op de 'vage onderbouwing' van de extra kosten van 11 miljoen voor het oplossen van de conflicten met de bouwer en van met name de 20 miljoen euro voor de ontwerpverbeteringen. ,,Zo kunnen we niet afwegen in hoeverre we ons kunnen vinden in extra geld voor ontwerpverbeteringen'', zei PvdA-leider Martijn Balster.



Maar meer duidelijkheid zit er niet, meldde de wethouder. Morgen kunnen de fracties alleen instemmen met de volledige 'package deal', zo waarschuwde Revis.



