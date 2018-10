Tegenwoordig gaan scholieren ook naar de Bedriegertjes op het Binnenhof

De Bedriegertjes maakten deel uit van een landgoed, Rosendael geheten. Het ligt in Gelderland, bij Rozendaal, maar dat wisten wij toen nog niet. Het was een eind rijden, dat weet ik nog wel. Maar dat maakte niet uit; elke dag leek wel een leven.



Maar wat wáren de Bedriegertjes? Wel, het was het simpelse vermaak dat een mens kan wensen: straaltjes water die plotseling uit de grond spoten. De waterstralen werden ongezien aangezet door een suppoost van het park. ­Hilariteit alom. Ineens veranderde het pad in een fontein. Het stelde niks voor, zeker als je het vertier van nu ziet, maar we waren er blij mee.



Onschuldig, goedkoop vermaak. Daar vulden wij onze dagen mee. We maakten poppetjes en diertjes van kastanjes en eikeltjes uit het bos, met benen en ­armen van lucifers. We zochten beukennootjes en aten die op tot we buikpijn hadden. Eigenlijk was er niks, er werd maar wat aangeklooid. En dat noemden je ouders dan ‘knutselen’.