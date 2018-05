Teken van leven na reanimatie: 'We kunnen echt levens redden'

De politie in Den Haag heeft gisteren letterlijk een teken van leven gekregen van een man die vorige week door de hulpdiensten en omstanders werd gereanimeerd. ,,De man had tranen van blijdschap.''

Het was de week van Koningsdag en de Haagse agenten naderden het einde van hun dienst, klaar om te worden afgelost, toen de onheilspellende melding binnen kwam. Een man was onwel geworden op het Buitenhof in Den Haag. ,,Dan wacht je niet af tot je afgelost wordt'', blikt de agent terug, die met zijn collega direct op de melding af ging 'in een poging het leven van de man te redden'.

,,Onderweg veranderde de melding 'onwelwording' in 'reanimatie' en op dat moment begon de adrenaline door m'n lijf te gieren.'' Eenmaal ter plaatse bleek het ontzettend druk te zijn op het Binnenhof. ,,Er waren veel toeristen en er stonden heel veel mensen om het slachtoffer heen. De man werd al gereanimeerd door een omstander'', weet de agent zich te herinneren.

Met zijn collega en toegesneld ambulancepersoneel nam hij de reanimatie over. Andere collega's schermden het slachtoffer met dekens af. ,,Ik heb geen idee meer hoe lang we zo bezig zijn geweest. Tien minuten? Toen werd de man in gereedheid gebracht om per ambulance naar het ziekenhuis te worden gebracht.''

Hoop

In dit stadium houden incidenten veelal op voor agenten, en ook de berichtgeving hierover. ,,Achteraf kun je als agent alleen maar hopen dat het goedkomt. In dit geval was het fijn dat het slachtoffer met iets wat op een hartslag leek naar het ziekenhuis ging, dat gaf wel hoop.''

De agent legt uit dat de politie in negen van de tien gevallen niets meer hoort over de afloop. ,,En dat is misschien maar beter ook, aangezien het vaak ook niet goed afloopt.'' Maar dit geval bleek een uitzondering: er was naar aanleiding van de reanimatie een terugbelverzoek bij de politie achtergelaten. De agenten realiseerden zich op dat moment dat de afloop ook nog slecht kon zijn, 'maar dat iemand bijvoorbeeld toch nog wilde bedanken'.

De agent, die het liefst anoniem blijft, belde terug en sprak kort met de vrouw van het slachtoffer. Uiteindelijk kreeg hij ook hem zelf aan de lijn. ,,Het was een emotioneel gesprek, de man had tranen van blijdschap.'' Tot grote vreugde van de agent én zijn collega's maakt hij het inmiddels erg goed. Dankzij de omstanders en de politie, die hij dan ook graag wilde bedanken.

Cliché

,,Het was fantastisch om hem zo te horen, dit is waar we het voor doen'', blikt de agent terug. Hij vindt het belangrijk dat mensen ook dit deel van het politiewerk kennen. ,,Het is cliché, maar vaak staan we toch bekend als 'die politie die alleen maar boeven vangt en door rood rijdt', maar ook dít is een belangrijk onderdeel van ons werk. In negen van de tien gevallen zijn wij het eerst ter plaatse en kunnen we echt mensenlevens redden. Dat is toch fantastisch.''