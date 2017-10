Tekort aan leraren wordt alleen maar nijpender

Gerommel

Des te pijnlijker noemen politici het gerommel met cijfers over de professionaliteit van de docenten. Deze krant onthulde zaterdag dat leraren hier juist vaker onbevoegd voor de klas staan, dan minder vaak, zoals het college concludeert in een voortgangsrapportage. Sterker, Den Haag is nationaal koploper als het gaat om onbevoegde docenten in het voortgezet onderwijs. Wethouder Saskia Bruines (D66, onderwijs) erkende desgevraagd dat de rooskleurige voorstelling van zaken niet gebaseerd is op de praktijk, maar op een gewijzigde telmethode. ,,Dat hadden we moeten uitleggen. Zonder verklaring is het een idioot verhaal.''