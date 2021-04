Tekort aan liefdevolle handen in het hospice: ‘Belangrijk dat je jezelf weg kunt cijferen’

Toen Joke Campo (65), iets meer dan twintig jaar geleden, werd gevraagd een hospice in Voorburg op te richten stapte ze samen met collega Madeleine van Ommen de Fonteinkerk binnen om vrijwilligers te werven. Nadat de Haagse verpleegkundigen in de kerk hun verhaal hadden gedaan over hoe het is om mensen te helpen in hun laatste levensfase, stonden meer dan twintig vrouwen, en een handvol mannen, op. Ze vormden een vrijwilligersteam dat werd opgeleid en voor een droomstart zorgde van een fenomeen waar de regio niet meer zonder kan.